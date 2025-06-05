Боня заявила, что ее настораживает новый супруг Бородиной

Виктория Боня не упустила случая «уколоть» Ксению Бородину, с сарказмом отозвавшись о третьей свадьбе телеведущей. Особенно ее смутил выбранный «кандидат» в спутники жизни, теперь уже утвержденный официально.

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В своем Telegram-канале Боня призналась, что переживает за Ксению. Очень уж подозрительным ей кажется Николай Сердюков.

«Ксения Бородина вышла замуж. Мы ее поздравляем! Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие „улыбки“, а взгляд… Я переживаю! Давайте обсудим».

Боня не первая, у кого Сердюков вызвает странные эмоции, ближе к негативным. Близкая подруга Бородиной, Алена Жигалова, тоже недоумевает, для чего Ксения терпит со стороны Николая хамство и повышения голоса. Фанаты также указывают на явные «красные флаги», которые опытная в плане отношений и умная телезвезда точно должна была заметить.

Однако свадьба все же состоялась, и теперь осуждать выбор Бородиной смысла нет, как и предупреждать ее о последствиях. Не исключено, что пара развеет все сомнения, став одной из образцовых семей шоу-бизнеса.

Ранее Ксения Собчак высмеяла наряды экс-коллеги по «Дому−2» и ее супруга, указав на отсылку к любимым Бородиной турецким сериалам.