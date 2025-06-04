Возвращение из США, неудачные романы, отказ влиятельной семьи: история Керема Бюрсина

Керем Бюрсин запомнился публике по ролям в популярных турецких сериалах — турдизи. Покорить зрительские сердца рыжеволосому артисту удалось после возвращения в Турцию из США, однако каждое его появление на экране порождает волну слухов о романах с коллегами. Сегодня актеру исполняется 38 лет, в честь чего Starhit вспомнил его историю.

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Детство в путешествиях и возвращение в Турцию

Керем Бюрсин родился 4 июня 1987 года в Стамбуле. Его отец был управленцем крупной международной компании, а мать — домохозяйкой. Керему приходилось часто переезжать — в детстве он успел пожить в Шотландии, Малайзии, Индонезии и ОАЭ, а подростком перебрался с семьей в Техас.

После окончания средней школы юноша переехал в Бостон, где учился маркетингу в колледже. Параллельно с этим Бюрсин посещал актерские курсы, благодаря чему понял, что его призвание в творчестве. Однако покорение Голливуда оказалось непростым — артисту приходилось подрабатывать моделью и водителем. Вместе с тем американские менеджеры не игнорировали турка — Бюрсин успел засветиться в нескольких сериалах, вестерне, а в 2010 году получил ключевую роль в научно-фантастическом хорроре «Акулосьминог».

Настоящей удачей для Керема оказался переезд в Турцию. Вскоре он познакомился с местным агентом Гайе Секмен — женщина разглядела в молодом человеке потенциал и предложила ему сотрудничество. Первый же кастинг принес ему роль в сериале «В ожидании солнца», а Бюрсина тут же окрестили восходящей звездой турдизи.

Взлет карьеры

Вскоре артист сыграл в фильме «Дворец проклятых», а в музыкальной мелодраме «Шепни, если забуду» перевоплотился в длинноволосого басиста с гитарой. Следом пошли мужественные персонажи в проектах «Дело чести», «Этот город последует за тобой», «Жизнь отдам», «Великолепная двойка». Максимальную популярность принес сериал «Постучись в мою дверь» — ревнивого Серкана Болата полюбили далеко за пределами Турции.

Отметим, что однажды Керем сделал подарок фанаткам из России — сыграл главного героя в турецкой адаптации «Холопа».

«Очень часто комедии базируются на культуре страны, в которой она выходит, на понятных населению смыслах. Но я думаю, наш фильм сможет сломать некоторые барьеры, потому что он основан не только на культурных смыслах, но и на отличной истории, которая будет понятна любому», — рассуждал актер.

На презентации картины «Избалованный», показанной в России под названием «Холоп. Великолепный век», Керем Бюрсин так нежно общался с экранной возлюбленной Мелис Сезен, что в Сети тут же распространились слухи об их романе. Отметим, что это не первая ситуация, когда артисту приписывали связь с коллегами, и не всегда подозрения были ложными.

Тяжелые расставания

После возвращения в Турцию слухи о романах красивого молодого артиста стали распространяться с бешенной скоростью. Например, во время съемок «В ожидании солнца» на площадке шептались о связи Керема с партнершей Ягмур Танрисевсин. Оказалось, что вместе влюбленные провели около года, однако свадьбы так и не случилось.

Позднее, на рекламных съемках, артист познакомился с актрисой Серенай Сарыкая. Влюбленные прожили вместе четыре года, однако в прессу внезапно просочились сообщения о романе Керема с Ханде Эрчел. Еще больший шок у фанатов вызвали новости о том, что Серенай встречается с комиком Джемом Йылмаз.

Продюсер Биляль Озджан комментировал разрыв. По его словам, Керем безумно любил Серенай, что может подтвердить любой, кто хоть раз видел пару. Он сделал ей предложение руки и сердца, но девушка отказалась.

«Серенай не приняла предложение Керема, просила время подумать, потом начала говорить о брачном контракте. Он понял, что она не хочет замуж. Неприятная была ситуация, Керем сильно переживал. Надеюсь, эта рана затянулась», — говорил он.

Говорят, что раны Бюрсина залечивала Мелиса Шенолсун. Блондинка не подтверждала романа, однако отмечала, что они с Керемом хорошо проводили время вместе. Не исключено, что в действительности все ограничилось дружбой. Так или иначе, именно Эрчел снова перевернула жизнь актера.

«Мы с Ханде очень сблизились в процессе съемок и очень полюбили друг друга. Между нами есть доверие и исключительная энергия. Я бы хотел, чтобы Ханде и дальше присутствовала в моей жизни», — разоткровенничался Керем в одном интервью.

Вокруг этой пары ходило очень много слухов. Например, в январе 2022 года СМИ написали о ссоре из-за подозрений в романе Бюрсина с Демет Оздемир. Актер отмечал, что прессе стоит внимательнее проверять информацию, однако его представитель заявил, что сердце Керема свободно. После этого новостей было так много, что даже самые верные поклонники запутались в истории. Они строили теории, изучая подписки и посты артистов в соцсетях, ища подтверждения тому, что их кумиры все еще вместе. Как бы им не хотелось, союз Ханде и Бюрсина рухнул.

Дочь влиятельного клана

В 2023-м Керему приписали уже новую интрижку — с блогером Мехтап Алгюль. На слухи ни артист, ни сетевая знаменитость не отреагировали. В 2024 году Бюрсин заявил, что одинок и признался, что на самом деле не встречал человека, способного показать ему, что такое любовь. Тем самым актер косвенно опроверг чувства к Эрчел и Серенай, разбив сердца фанаток.

В октябре артист снова сделал громкое заявление — он признался, что встретил новую избранницу. Выяснилось, что речь идет о Мелисе Тапан — девушке из могущественного турецкого клана Сабанджи. Уже через полгода стало известно, что они расстались. По слухам, влиятельные родители не увидели в артисте-сердцееде достойной партии для дочки, а Мелиса подчинилась их воле. Вместе с тем в апреле 2025 года появились слухи о воссоединении возлюбленных, что может говорить о том, что их история еще не закончилась.