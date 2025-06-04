Боня раскрыла, в каких отношениях была с Мамаевым

Блогерша Виктория Боня уверила Алану Мамаеву, что не вступала в интимную близость с ее бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым. Об этом знаменитость заявила на Rutube-шоу «Злые языки», где встретилась с коллегой.

Мамаева вспомнила, как однажды разбила стекла машины экс-супруга, поскольку прочитала переписку Бони со спортсменом, которая показалась ей «подозрительной». Блогерша отметила, что ее реакция была чрезмерно эмоциональной, поскольку она уже ловила мужа на изменах. Увидев сообщения от Бони, Мамаева села в машину мужа и позвонила Боне.

«Я беру трубку и слышу: «Ты что спишь с моим мужем?» Я разу поняла, что это ты. Я говорю: «Алана, клянусь тебе своим ребенком, что у нас ничего не было. Он даже рукой ко мне не прикасался. И потом, когда их посадили, то я подержала ребят. Думала, что с твоей стороны тоже будет поддержка, но ты начала гасить меня на федеральных каналах», — вспомнила Боня.

Мамаева заявила, что публично рассказала якобы Боня спала с Мамаевым, поскольку «не хотела раскрывать», что блогерша спала с [Александром] Кокориным.

«С Кокориным я не спала, также как и с Мамаевым. У меня очень много друзей мужчин, а их жены думают, что я с ними сплю», — уверила Боня.

Алана Мамаева в свою очередь отметила, что верит Виктории Боне.