18-летний сын Татьяны Булановой отказался от фамилии отца-футболиста

Сын певицы Татьяны Булановой отказался от фамилии отца-футболиста Владислава Радимова. Он решил строить карьеру, используя имя звездной матери. Об этом сообщает mk.ru.

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Татьяна подтвердила, что 18-летний наследник действительно решился на смену фамилии. Его выбор она восприняла нейтрально, однако не стала скрывать, что ей было приятно. При этом Буланова не знает, как отнесся к этому сам Радимов. Она отметила, что не общается бывшим мужем.

«Я не то чтобы рада тому, что фамилия продолжает жить. Мне приятно. На самом деле я отношусь к этому нейтрально. Главное — чтобы у него всё получилось в творческой жизни и вообще в жизни», - поделилась певица.

Напомним, что Никита сейчас строит карьеру в шоу-бизнесе, он выпускает треки в жанре рэпа. По признанию Булановой, ей нравится, что делает ее сын, и она не помогает ему в продвижении. Также артистка заверила, что в их семье нет культа матери. Она никогда не говорила Никите помнить, чей он сын.

Ранее Татьяна Буланова отреагировала на новое тату на лице сына.