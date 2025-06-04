Мать Реввы высказалась о скандале сына с гражданством РФ

Мама Александра Реввы рассказала о гражданстве России 50-летнего сына. Ее слова приводит Kp.ru.

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Весной 2025 года шоумен угодил в скандал, получив гражданство РФ. Общественники были возмущены, что Ревва, родившийся в Донецке, до 2025 года не был гражданином России, но продолжал здесь зарабатывать. Сам Александр не комментирует ситуацию, зато охотно высказалась его мать. Она отметила, что сын давно имел паспорт, просто в мае получил новый.

«Какую боль мне приносят эти заявления! Мой сын никуда из страны не уезжал, он хороший парень, живет и работает в России. Российское гражданство он действительно получил, но это было уже давно. Просто он сейчас пришел в МФЦ за новым паспортом», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что Александр Ревва спустя 20 лет вражды помирился с мамой после смерти отчима. Артист оплатил похороны и стал чаще общаться с матерью. Подробности читайте в этой новости.

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