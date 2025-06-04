Телеведущая Бородина вышла замуж

Бывшая ведущая популярного проекта «Дом-2» Ксения Бородина вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

К публикации Бородина прикрепила пять снимков с супругом, блогером Николаем Сердюковым. Она уточнила, что церемония прошла 3 июня.

Издание Super.ru сообщает, что Сердюков и Бородина расписались во Дворце бракосочетания №1 в Барвихе. Отмечалось, что рядом с молодоженами были только их близкие люди. Более широкое празднование запланировано через несколько недель, говорится в сообщении Super.ru.

Пара познакомилась в июне 2024 года на Алтае на съемках шоу «Последний герой. Русский сезон», которое вела Бородина. Сердюков же участвовал в реалити в качестве конкурсанта. После проекта у пары начали развиваться романтические отношения. В декабре 2024 года Сердюков сделал предложение телеведущей.