Джаред Лето искупался в ледяной воде на фоне заснеженных гор

52-летний Джаред Лето в очередной раз доказал, что он в отличной форме. Поклонники ахнули, увидев, на какой экстрим решился музыкант. Впечатляющими кадрами Лето поделился на своей странице в соцсети.

«Ледяное погружение, которое я никогда не забуду», — подписал Джаред видео, на котором окунается в морскую воду, в которой плавали расколотые фрагменты льда.

Для купания артист выбрал не слишком подходящую одежду. Обычно такие погружения происходят в специальном гидрокостюме, защищающем от переохлаждения. Лето же выбрал красные короткие шорты и черный лонгслив. Немудрено, что спустя пару секунд он выскочил из воды как ошпаренный.

Люди за кадром, которые снимали видео, бурно отреагировали на выходку актера, поддерживая его криками. Впрочем и сам Лето голосил на всю округу.

«Ты сделал мой день!», «Так вот почему ты не стареешь», «Это полезно для здоровья», «Джаред, ты нужен нам „горячим“ на концертах», «Отличный способ проснуться по утрам», «Парень, почему ты не размножаешься? Ты не можешь держать всю эту генетику при себе. даже ноги у тебя идеальны», — пишут шокированные фолловеры.

Напомним, у Лето никогда не было супруги. Детей, соответственно, тоже. Зато о многочисленных любовных похождениях красавчика ходили легенды. Он крутил романы со Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, русской моделью Валерией Кауфман. Однако замуж не позвал ни одну из избранниц, сохранив за собой статус убежденного холостяка. Зато у фанаток Джареда все еще остались надежды затащить певца под венец. Сообщения вроде «Ты мой будущий муж» появляются на его странице ежедневно.