«А что, Мишке нельзя?»: мать Галустяна прокомментировала его развод

76-летняя мать Михаила Галустяна Сусанна Ардашовна прокомментировала развод сына. Как сообщает Starhit, ее слова передала мать юмориста Александра Реввы Любовь Николаевна.

Матери комиков давно дружат. Недавно Ревва позвонила Галустян и спросила, правда ли, что ее сын разводится.

«А она говорит: "Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?!". Весело так сказала. Не знаю, что там у них происходит», — передала она слова Сусанны Ардашовны.

Любовь Николаевна отметила, что ей нравится бывшая жена Галустяна. Она не исключает, что пара развелась формально, чтобы распределить деньги.

«Так многие сейчас делают: разводятся и все равно живут вместе. Знаю только, что Вика Галустян — очень богатая женщина. Миша там всех по полной программе обеспечивает», — порассуждала мама Реввы.

45-летний Михаил и 39-летняя Виктория были женаты с 2007 года. В 2010 году у пары родилась дочь Эстелла, а в 2012 — Элина. 30 апреля Галустян сообщил, что они с супругой расстаются «с чувством благодарности за все».