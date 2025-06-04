Александр Ревва помирился с матерью

У Александра Реввы были сложные отношения с матерью. Порядка двух десятков лет родные люди не общались. Мать популярного артиста, звезды Comedy Club Любовь Рачеева так и не приняла его супругу Анжелику. По ее мнению, жена настраивает его против нее. Сам Ревва не скрывал, что две его любимые женщины не смогли найти общий язык.

© соцсети

Однако горе сблизило родственников. Недавно Любовь Рачеева овдовела. Супруг, хоть и не был родным отцом для Александра, воспитал будущего артиста, и тот его искренне любил, поэтому известие о смерти близкого человека стало для него ударом. По словам Рачеевой, Александр немедленно с ней связался. Более того, когда он узнал о том, что и у матери проблемы со здоровьем, то пришел ей на помощь.

Теперь они общаются и, надеется женщина, ей удастся увидеть внучек.

"Саша все для меня сейчас делает, звонит постоянно", - похвасталась счастливая мать Реввы.

Она заявила, что проблемы в общении начались после того, как Александр прославился, передает "КП".