«Нужно как-то корректно общаться»: Анна Асти ответила на критику ее внешности

Певица Анна Асти (настоящая фамилия — Дзюба) ответила хейтерам, которые критикуют ее внешность. Как сообщает Starhit, она призвала людей корректнее общаться с окружающими и не писать «гадости».

34-летняя артистка отметила, что ей часто пишут про ее отечность. Асти напомнила, что она женщина и у нее тоже есть критические дни.

«Во-вторых, есть зажор. Тебе хочется есть просто как слону. А когда мне поесть? Никогда! А я человек — это факт! Люблю соленые огурцы. Просто умираю, как люблю соленые огурцы с жареной картошкой, когда у меня ПМС. А после закусить пельменями! И выпить бутылку лимонада», — написала она.

Анна добавила, что проблемы с кожей и лицом не всегда из-за еды. Например, можно отечь из-за перелетов и недосыпа. Сама Асти ненавидит фотографироваться — ей никогда не нравились ее снимки.

«Вот ты сфоткался, а у тебя волосы не легли, все дела. И кто-то обязательно напишет в комментариях: "Ты вся ботоксная. Фу! Отекшая". Вообще-то нужно как-то корректно общаться с людьми, и чужим гадости не писать», — продолжила артистка.

Анна также призналась, что не считает себя красивой и была обделена вниманием парней в юном возрасте. Однако артистка считает, что ее сила в харизме и обаятельности, а расположить к себе людей она может просто общением.