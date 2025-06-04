Ваня Дмитриенко не выступил на концерте против власти из-за Киркорова

Певец Ваня Дмитриенко вспомнил на YouTube-интервью с Ксенией Собчак, что ему помог Филипп Киркоров на одном из зарубежных концертов.

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«У нас была одна история, когда нас подставили с концертом. Мы ехали на одно выступление, а оно оказалось абсолютно другим. <…> Нас звали на простое городское мероприятие, а в итоге оно было для того, чтобы привлечь людей к митингу. Нам не раскрыли смысл мероприятия. Это было не в России. Это был митинг против власти», — заявил музыкант.

По словам Дмитриенко, он в тот момент находился на совместных гастролях с Киркоровым. Певец назвал старшего коллегу «очень крутым мужиком» и отметил его мудрость.

«Мы об этом [о настоящей цели мероприятия. – «Газета.Ru»] всем узнаем и понимаем, что не знаем, как себя вести. У нас уже есть определенные договоренности с людьми, которые, само собой, уже заплатили нам деньги. И Филипп говорит: «Я сейчас все решу». Он реально все решил: не было никаких проблем. Не знаю, что он сделал, но у нас появилось два выходных дня», — подытожил артист.

При этом Дмитриенко не стал раскрывать, в какой стране планировался концерт.

Накануне продюсер Дворцов сообщил, что Киркоров взял паузу в карьере на фоне восстановления здоровья. Он не исключил, что «на это потребуются годы».

23 мая стало известно, что Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии. Ему диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки. Причиной стали ожоги, полученные артистом на концерте в Санкт-Петербурге: во время выступления у певца загорелся рукав пиджака певец из-за фейерверков.