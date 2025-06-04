Исполнитель Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов на 30 тысяч рублей

Московский Комсомолециещё 5

Российский исполнитель Александр Махонин, более известный под сценическим именем Mr. Credo, накопил 27 неоплаченных штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД.

Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов на 30 тысяч рублей
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Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию, полученную из базы данных судебных приставов и судебных документов.

Основная часть штрафов выписана начиная с конца 2023 года. Среди них встречаются суммы в 30, 60 и 180 рублей. Помимо этого, артисту необходимо погасить две государственные пошлины на общую сумму около 3 300 рублей, включая исполнительский сбор, а также штрафы за иные административные нарушения на сумму 1 600 рублей.

Общая сумма задолженности певца в настоящее время составляет 30 566 рублей.

Напомним, что в марте 2025 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали розыск певца Mr. Credo. Причиной повышенного внимания к исполнителю со стороны судебных приставов стали неоплаченные автомобильные штрафы. Общая сумма долга Александра Махонина перед государством составляла 50 тысяч рублей.

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