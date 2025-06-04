Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов на 30 тысяч рублей

Российский исполнитель Александр Махонин, более известный под сценическим именем Mr. Credo, накопил 27 неоплаченных штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию, полученную из базы данных судебных приставов и судебных документов.

Основная часть штрафов выписана начиная с конца 2023 года. Среди них встречаются суммы в 30, 60 и 180 рублей. Помимо этого, артисту необходимо погасить две государственные пошлины на общую сумму около 3 300 рублей, включая исполнительский сбор, а также штрафы за иные административные нарушения на сумму 1 600 рублей.

Общая сумма задолженности певца в настоящее время составляет 30 566 рублей.

Напомним, что в марте 2025 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали розыск певца Mr. Credo. Причиной повышенного внимания к исполнителю со стороны судебных приставов стали неоплаченные автомобильные штрафы. Общая сумма долга Александра Махонина перед государством составляла 50 тысяч рублей.