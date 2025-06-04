Арнольд Шварценеггер завел свинью и осла из-за кризиса среднего возраста

Арнольд Шварценеггер в течение нескольких последних лет стал владельцем нескольких домашних животных. По мнению его сына Патрика, актер таким образом пытается преодолеть кризис среднего возраста. Об этом он рассказал в подкасте Literally! With Rob Lowe.

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У знаменитого «железного человека» и бывшего губернатора Калифорнии в качестве питомцев живут свинья по кличке Шнелли (что в переводе с немецкого означает «быстро»), осел Лулу, миниатюрная лошадка Виски и несколько собак. Шварценеггер-младший провел параллель между своим отцом и Доктором Дулиттлом (главным героем одноименного фильма с Эдди Мёрфи, врачом, понимающим язык животных).

Он, кажется, полностью принял этот этап своей жизни. Он выглядит как доктор Дулиттл, переживающий кризис среднего возраста, но во всем этом есть радость и больше умиротворения. Это довольно комично, поделился Патрик Шварценеггер.

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Арнольд Шварценеггер часто делится с подписчиками фотографиями и видео со своими питомцами. К примеру, он выкладывал ролик, в котором совершает прогулку после обеда со своей свиньей, которая издает хрюкающие звуки на протяжении всего пути.

Несмотря на новое хобби, актёр продолжает вести общественную работу. Недавно он получил почётную степень за вклад в экологическую деятельность.