Солистка «А'Студио» спровоцировала слухи о четвертой беременности

Поклонники заподозрили грузинскую и российскую певицу, солистку группы «А’Студио» Кети Топурию в четвертой беременности. Об этом пишет Peopletalk.

Исполнительница поделилась в соцсетях фото, под которым появилось множество комментариев. Пользователи сети обратили внимание на выбор наряда Топурии и ее позу. На кадре певица стоит вполоборота с рукой на животе, на ней одежда свободного кроя.

Ранее певица Кети Топурия впервые показала лицо четырехлетнего сына Адама. Артистка опубликовала ролик в честь дня рождения мальчика.