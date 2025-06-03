Экс-супруга Ефремова прокомментировала новость о его романе в тюрьме

Первая жена Михаила Ефремова сомневается в том, что у актёра завязались отношения во время его пребывания в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой, которая младше его на 20 лет. Об этом Елена Гольянова поговорила с порталом 360.ru.

«Человеку 61 год, вряд ли там романы. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие», — высказалась она.

Напомним, информация о том, что, отбывая срок в тюрьме, Ефремов встречался с Белоусовой, появилась этим утром. Так, по данным Telegram-канала Shot, она специально приезжала, чтобы пожить с артистом в спецблоке ИК. Источник сообщил, что изначально свидания были секретными, однако вскоре пара стала общаться с соседями из других комнат — одному из них звёзды даже оставили парный автограф.

Кроме того, о связи Михаила и Дарьи ходили слухи несколько лет назад, когда он снимал жильё в Казарменном переулке. Как отмечала хозяйка квартиры, звёзды много пили и курили, а ущерб от их сожительства составил 356 тысяч рублей.