Сын Булановой отказался  от фамилии отца-футболиста

В жизни младшего сына Татьяны Булановой Никиты случилось знаменательное событие. Парень несколько лет назад начал заниматься музыкой, а недавно выпустил первый альбом. В отличие от звездной мамы, Никита пробует себя не в жанре популярной музыки, а в рэпе. В его композициях звучат матерные слова. О том, как реагирует на это сама Татьяна, выяснили корреспонденты «МК».

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— Честно говоря, мне нравится творчество сына, — призналась Татьяна. — Учитывая, что я в принципе не люблю рэп, это не моя история. Но то, что делает Никита, мне нравится. У него интересные тексты: они такие современные. Как чукча: что вижу, то пою. Достаточно интересно звучит. Он, кстати, со мной не советуется: делает все сам абсолютно.

— У нас нет культа мамы, — продолжила звезда. — У нас совершенно нормальная обычная семья, без всякого давления. Я никогда ему не говорила: «Ты помни, чей ты сын».

Буланова знает, что в некоторых композициях парня звучит ненормативная лексика. Но певица относится к этому с пониманием.

— Я тоже слышала, — улыбается артистка. — Но что делать: у меня тоже они иногда проскакивают. Не в песнях, конечно (улыбается). Я ему говорю, что, мне кажется, на сцене нужно немножко по-другому. Хотя, наверное, сейчас молодежная культура немножко отличается от молодежной культуры, которая была в моей молодости. Но у него и без мата есть хорошие песни.

Никита отказался от фамилии своего отца-футболиста Владислава Радимова: он выступает под фамилией звездной матери. Татьяна говорит, что к этому решению сына она никакого отношения не имеет. Никита так решил сам.

— Я не знаю, как он (Радимов. — Авт.) отреагировал, — признается певица. — Я с отцом сына не общаюсь. Эти вопросы лучше задавать Никите. Я не то чтобы рада (что ее фамилия продолжает жить. — Авт.). Мне приятно. На самом деле я отношусь к этому нейтрально. Самое главное, чтобы у него все получилось в его творческой жизни и в жизни вообще. Что касается творчества, то его нужно продвигать. Раньше все решали эфиры телевизионные, сейчас эту роль на себя взял Интернет.