Максим Фадеев признался, что выступает в берушах. В свежем выпуске «Шоу Воли» он рассказал, что это связано с проблемами со здоровьем. Много лет назад музыкальный продюсер полностью оглох.
Восстановить слух удалось, однако с тех пор ему запрещена сильная нагрузка на уши. Во время собственных концертов Фадеев ничего не слышит — петь ему помогает специальный аппарат, показывающий темп.
«Мне нельзя больше 70 дБ нагрузки на слуховой аппарат, потому что я могу потерять остальное. На концерте передо мной стоит экран, на котором партитура того, что я делаю, разделённая цветами. Я, когда пою, ничего не слышу. Мне закладывают в уши специальные беруши — я не слышу ничего. Рядом стоит аппарат, который показывает темп. И таким образом я пою», — рассказал он.