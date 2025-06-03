Максим Фадеев признался, что выступает в берушах. В свежем выпуске «Шоу Воли» он рассказал, что это связано с проблемами со здоровьем. Много лет назад музыкальный продюсер полностью оглох.

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Восстановить слух удалось, однако с тех пор ему запрещена сильная нагрузка на уши. Во время собственных концертов Фадеев ничего не слышит — петь ему помогает специальный аппарат, показывающий темп.