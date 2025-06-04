Цискаридзе рассказал об утрате главной женщины в своей жизни

Николай Цискаридзе вспомнил, как не стало главной женщины в его жизни — матери. Артисту тогда было всего 20 лет, но он не поддался эмоциям, когда мама скончалась после перенесённого инсульта в 1994 году. Молодому Цискаридзе пришлось взять организацию погребения на себя и самостоятельно решать финансовые вопросы. Об этом звезда балета рассказал в разговоре с Лаурой Джугелией, опубликованном на YouTube.

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По словам Николая, всю горечь утраты он почувствовал лишь спустя время, через месяц после похорон.

«Я пришёл с работы, уставший был. Я зашёл в ванную и разрыдался. Я поплакал, слёзы высохли. И знаете, с водой ушло и горе», — поделился Николай.

Ранее народный артист России рассказал, как священник спас его от смертельной болезни. Цискаридзе рассказал, что ему сделали 10 операций и привели в палату священника, после чего боли отступили.