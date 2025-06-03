Дмитрий Колдун объяснил, как ему удалось прожить в браке 13 лет

Дмитрий Колдун рассказал о своей личной жизни во время прямого эфира в пресс-центре «Московского Комсомольца». Артист раскрыл секрет, как ему удается счастливо жить в браке с женой уже 13 лет. Мало того, Виктория - его школьная любовь, так что их отношениям в следующем году будет 25 лет.

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«Я думаю, что когда человек тебя просто не бесит, не раздражает, это уже хорошо. Когда ты просыпаешься и не думаешь: «Е-мое, кто это?» — тогда это уже нормально, уже можно с этим как-то работать, - улыбался артист. - Бывает, что мы и ссоримся, конечно, ругаемся с женой. Но тогда дочка нам может сказать: «Помирились быстро ради меня!». Ну, аргумент так себе, конечно, но уже неплохо».

По словам артиста, он не видит смысла продолжать отношения только ради детей, как это делают многие.