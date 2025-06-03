Дмитрий Колдун объяснил, как ему удалось прожить в браке 13 лет
Дмитрий Колдун рассказал о своей личной жизни во время прямого эфира в пресс-центре «Московского Комсомольца». Артист раскрыл секрет, как ему удается счастливо жить в браке с женой уже 13 лет. Мало того, Виктория - его школьная любовь, так что их отношениям в следующем году будет 25 лет.
«Я думаю, что когда человек тебя просто не бесит, не раздражает, это уже хорошо. Когда ты просыпаешься и не думаешь: «Е-мое, кто это?» — тогда это уже нормально, уже можно с этим как-то работать, - улыбался артист. - Бывает, что мы и ссоримся, конечно, ругаемся с женой. Но тогда дочка нам может сказать: «Помирились быстро ради меня!». Ну, аргумент так себе, конечно, но уже неплохо».
По словам артиста, он не видит смысла продолжать отношения только ради детей, как это делают многие.
«Я часто слышу, что родители остаются ради своих детей вместе, и мне это непонятно. Я вырос в семье, где мама и папа разошлись, когда мне было шесть лет. То есть я, по сути, и не жил в полной семье. И, наверное, большое спасибо родителям за то, что я не видел никогда этого холода и ненависти в отношениях. Они просто перестали общаться, разъехались. И у меня не было комплекса, что у меня нет семьи, так как я был еще маленький, когда это произошло», - рассказал певец.