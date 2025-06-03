Телеведущая Ольга Бузова заявила, что ее разочаровало поведение певицы Ирины Дубцовой на шоу «Сокровища императора» в адрес телеведущей Даны Борисовой. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

К своему посту Бузова прикрепила видеофрагмент ссоры между Дубцовой и Борисовой. В ролике певица назвала телеведущую «наркоманкой». После этого Борисова заплакала, сказав, что уже привыкла к подобным оскорблениям в свой адрес. На произошедшее обратили внимание и фанаты Дубцовой, которые стали массово удалять ее композиции из своих плейлистов.

Бузова, комментируя инцидент, отметила, что «Сокровища императора» являются «жесткой проверкой людей».

«Ежедневные многокилометровые марафоны раскрывают характеры. Даже если кто-то пытается носить маску, игра вскроет все хорошее и все плохое в людях. И, к сожалению, бывает такое, что я разочаровываюсь в людях», — написала телеведущая.

По ее словам, самыми эмоциональными на шоу являются чайные церемонии, на которых диалоги часто перестают в конфликты и каждый из участников проявляет себя в них по-разному.

«Были и такие ситуации, когда люди невольно уходили в слабую позицию, в позицию человека, который бессознательно признает себя пораженным. Это те участники, которые позволяли себе оскорблять других участников. Вешать ярлыки, ворошить прошлое и пытаться таким образом сделать человеку больно», — указала Бузова, отметив, что Борисова иронизировала над Дубцовой, а певица за это решила оскорбить телеведущую.

В заключение Бузова процитировала слова Зигмунда Фрейда, который сказал, что люди с сильной самооценкой не нуждаются в унижении других.