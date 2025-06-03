Яна Кошкина развелась с мужем после полутора лет брака

Актриса Яна Кошкина рассказала, что развелась с мужем после полутора лет брака. Она не стала скрывать новость о личной жизни, чтобы избежать сплетен. О расставании она сообщила в соцсетях.

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По словам знаменитости, они с мужчиной больше не вместе. Им удалось избежать скандалов и ссор, все прошло мирно.

«Некоторое время назад я приняла решение развестись с мужем. Сегодня мы получили официальный развод. Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное», – написала Кошкина.

Актриса поблагодарила подписчиков за внимание к своей жизни и больше ничего не написала. Напомним, что долгое время Яна скрывала избранника от публики. Но журналисты выяснили, что это был бизнесмен Анатолий Черкасов.

Они поженились в загсе в Барвихе, а медовый месяц провели на Мальдивах. Известно, что мужчина младше актрисы на семь лет.