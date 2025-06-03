Кошкина развелась с мужем после полутора лет брака

Актриса Яна Кошкина развелась с бизнесменом Анатолием Черкасовым после полутора лет брака. Об этом она лично сообщила у себя в соцсетях.

По словам Кошкиной, решение разойтись с мужем она приняли «некоторое время назад», а сегодня, 3 июня, они получили официальный развод.

«Никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное», — написала актриса.

Напомним, что Кошкина вышла замуж за Черкасова в 2023 году. Они расписались в ЗАГСе в Барвихе, а медовый месяц провели на Мальдивах.