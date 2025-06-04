Певица Алена Кравец поместила приемную дочь в психбольницу

Актриса и певица Алена Кравец поместила приемную дочь Даниэлу в психиатрическую клинику в возрасте 14 лет. Об этом стало известно из программы «Пусть говорят».

Приемная дочь Кравец Даниэла заявила в эфире передачи, что чувствовала себя «куклой», когда находилась под опекой артистки. Она назвала светскую львицу тираном и добавила, что та «таскала ее за волосы и била».

В 2021 году, вспомнила Даниэла, Кравец поместила ее в психиатрическую клинику. На тот момент девочке было 14 лет. Она не понимала, куда ее везут.

«Она хотела легче отказаться от меня. И выдумала, что я слышу голоса, что у меня суицидальные мысли, что я наношу себе увечья, хотя мое тело чистое. Я никогда не пыталась этого сделать», — уверила Даниэла.

Подруга Кравец вспомнила на «Пусть говорят», что ее поразили манеры Даниэлы при первом знакомстве с девочкой. Она даже приводила в пример приемную дочь Кравец своей наследнице. Знакомая певицы предположила, что воспитанием Даниэлы занималась Кравец.

«Репетиторов не было, няни были, домработницы, этикету не учили — я сама как-то смогла», — опровергла Даниэла.

Историю на сегодняшний день уже 18-летней девушки также подтвердила горничная семьи Марина, которая, помимо своих основных обязанностей, была вынуждена заниматься ее воспитанием.

«Даниэла не врет, все так и было. На моих глазах мать ее никогда не била, но и не участвовала в жизни дочери», — сказала она.

В возрасте 15 лет Даниэла снова переехала в центр «Спутник», поскольку в 2022 году московский суд отменил удочерение. По словам Кравец, она приняла такое решение из-за того, что девочка «превратилась в неуправляемого подростка». Певица заявила, что часто видела дочь с «бутылкой пива и селедкой», а также девочка, по ее словам, приводила взрослых мужчин в дом. Светская львица отметила, что Даниэла сама приняла решение уйти в детский дом.