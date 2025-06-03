Как раскрыли главную тайну Александра Ширвиндта

Наталья Селезнева раскрыла главную тайну Александра Ширвиндта. Оказалось, у актера был внебрачный сын, которого тот долгое время скрывал. При этом артист помогал мальчику, несмотря на запреты жены.

Секрет

В 1970-х годах Александр Ширвиндт во время работы над спектаклем «Чемодан с наклейками» подружился с коллегой Мариной Лукьяновой. На тот момент он уже был женат на архитекторе Наталье Белоусовой, и о романе не шло и речи.

Однако частые и длительные поездки по городам с гастролями превратили дружбу режиссёра и исполнительницы главной роли в романтическую связь. А в 1967 году на свет появился внебрачный сын пары — Федор.

Официально мальчик носил фамилию матери, а сама Марина тщательно скрывала, от кого родила наследника. Женщина отмахивалась от назойливых вопросов и не желала никого впускать в свою личную жизнь. Правду знал лишь узкий круг близких людей.

Почти сразу после рождения сына Лукьянова ушла из «Ленкома» и перестала играть в театре. Она стала вести тихую скромную жизнь, посвятив себя сыну.

Откровение

Все стало известно, когда актриса Наталья Селезнева вновь появилась на телевидении. В одной из телепередач, посвящённых Александру Ширвиндту, 79-летняя кинозвезда рассказала о тайне, которую много лет скрывал ее друг.

Селезнева отметила, что из-за проблем со здоровьем не смогла лично проститься с «Шурой». Уход из жизни Ширвиндта очень расстроил ее. Тогда артистка решила раскрыть его тайну, которую тот хранил всю жизнь.

© Личный архив Александра Ширвиндта

Тайная забота

Наталья рассказала, что официально в жизни мальчика актер долгое время не появлялся. Сыну Ширвиндт помогал через друзей и посредников.

Он просил приобрести для наследника не только сладости и игрушки, но и одежду. В этом Александру активно помогал друг Михаил Державин. Артист понимал важность своих поступков и был связующим звеном между отцом и сыном.

Знала и запретила

Жена Александра Ширвиндта Наталья Белоусова вскоре узнала о внебрачном сыне супруга. Расставаться с мужем женщина не стала, продолжая сохранять вид образцовой жены, однако ее позиция была непреклонной: ребенка в их доме не будет.

По словам Натальи Селезневой, Белоусова поступила жестоко по отношению к Федору. Артистка уверена: мальчику стоило знать отца с самого детства.

Однако тут досталось и режиссёру. Селезнева отметила, что Ширвиндт смалодушничал, не решившись пойти против воли жены. Семейные правила он не изменил даже ради своего сына.

Коллеги и секрет

Актер Юрий Назаров тоже знал о существовании внебрачного ребёнка коллеги. После похорон Ширвиндта артист заявил, что для всех друзей у режиссёра было два сына.

Назаров подчеркнул: Наталья Белоусова любила мужа больше, чем себя. Она признала внебрачного сына Александра, хоть и не желала видеть его в своём доме. Женщина знала, что супруг не оставил наследника, но не вмешивалась в их взаимоотношения. Основное правило Александр соблюдал: до самой его смерти в их доме Федора не было.

Также о брате знал и Михаил Ширвиндт. В школьные годы мальчики начали дружить и до сих пор поддерживают общение.

Успешная жизнь

Несмотря на семейную драму, Федор вырос среди интеллигентных людей и получил прекрасное образование. Юноша окончил МГУ и стал экспертом по международным отношениям.

Лукьянов построил успешную карьеру, став политологом, профессором Высшей школы экономики, председателем Совета по внешней и оборонной политике. Он также ведёт авторскую программу на телевидении.

О своем родстве с Александром Ширвиндтом Федор предпочитает не говорить. Также мужчина не раскрывает подробностей жизни своей матери.

Известно, что в завещании режиссёра имени его внебрачного сына не было. Все свое имущество Ширвиндт оставил жене и официальному ребёнку. Также часть наследства досталось внукам и правнукам артиста.

Семейная драма

История Натальи Белоусовой и Александра Ширвиндта — наглядный пример драмы в крепкой семье. Супруги прожили вместе 65 лет. Их брак считали образцовым и достойным подражания. Вот только мало кому была известна настоящая тайна семьи.

Александр Ширвиндт часто говорил, что «испортил жизнь» всего одной женщине — своей жене. Многие смеялись над его словами, не зная истины. Публичный образ тщательно скрывал большую личную драму. Тем не менее артист показал: совершив ошибку, нужно суметь ее исправить. И это у него получилось.