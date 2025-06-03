Наталья Фриске решилась на крайние меры в борьбе с лишним весом

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья сделала откровение. В личном блоге в запрещённой соцсети певица раскрыла свой вес и призналась, что в борьбе с лишними килограммами она решилась на крайние меры — на голодание. По словам Натальи Фриске, сейчас она весит чуть больше 71 килограмма.

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«Сегодня захожу в голодание… Посмотрим, что будет через три дня», — поделилась она с подписчиками.

К слову, на прошлой неделе Наталья сообщила поклонникам грустные новости о том, что у неё диагностировали серьёзное заболевание — гнойную ангину. Судя по тому, что сейчас экс-солистка «Блестящих» решила сфокусироваться на борьбе с лишним весом, она чувствует себя намного лучше.

А в апреле этого года Фриске призналась, что решилась на пластическую операцию. Наталья, по собственным словам, давно хотела сделать грудь и ушить диастаз. Обе операции провели разом. «Всё хорошо. Пока обезболивание действует, не всё болит. Но у меня красота», — рассказала она тогда, только отойдя от наркоза.