Свадьбы ради пиара: кто из российских звезд женился «по контракту»

В мире шоу-бизнеса любовь и расчет часто идут рука об руку. И если раньше о фиктивных браках говорили шепотом, сегодня контрактные союзы все чаще становятся частью пиар-стратегии. Они краткосрочны, зрелищны, шумны — и отлично работают. «‎Рамблер» расскажет про несколько ярких союзов, которые до сих пор вызывают вопросы: была ли там любовь — или лишь взаимовыгодный сценарий.

© Александр Щербак/ТАСС

Ксения Собчак и Максим Виторган

Когда в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, многие удивились. До этого Собчак была в статусе «плохой девочки», ведущей реалити-шоу и эпатажной тусовщицы. Но внезапный союз с Виторганом, интеллигентным актером без скандальной биографии, резко сменил ее имидж. Пара активно светилась на культурных мероприятиях, запускала общие проекты. Но спустя шесть лет брак распался. Несмотря на наличие сына, в кулуарах ходили слухи, что союз с самого начала был выгодным для обоих — для Ксении это был билет в мир политики и респектабельности, для Виторгана — расширение узнаваемости.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

© Михаил Почуев/ТАСС

Свадьба Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова в 2012 году была роскошной и громкой. Пара не вылезала из эфиров, соцсетей и таблоидов. Однако вскоре союз треснул по швам: измены, публичные скандалы. После развода Бузова резко выросла как звезда: сольная карьера, музыка, шоу «замуж за Бузову». Ее любовная драма явно подогревала к ней интерес фанатов. Ходили слухи, что союз был частью продуманной пиар-стратегии: популярная телеведущая плюс перспективный футболист = охваты, контракты, слава.

Долги за квартиру и миллионные гонорары: кто из звезд живет не по средствам

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Виктория Дайнеко вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана в 2015 году, и это взбудоражило публику: никаких предшествующих романов в прессе, молниеносная свадьба, потом рождение ребенка. Однако спустя два года пара развелась, оставив после себя вопрос «что это вообще было?». Ни одна сторона не высказывалась прямо, но со стороны их брак выглядел словно прописанный сценарий — рассказали красивую историю, родили ребенка, повысили к себе интереса от медиа.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин

© Дмитрий Бурлаков/ТАСС

Анастасия Волочкова не раз заявляла, что была «замужем» за бизнесменом Игорем Вдовиным. Были торжественные церемонии, фото в журналах, заявления в телеэфирах. Но позже выяснилось: никакой регистрации не было. Брак был символическим — зато инфоповодов хватило на год вперед. Даже рождение дочери не спасло союз: вскоре они расстались. Волочкова получила медийное усиление, Вдовин — узнаваемость. Все сложилось как по нотам.

В Голливуде контрактные браки давно стали частью индустрии. Россия не отстает. Для звезд это способ сменить имидж, подогреть интерес, создать впечатление стабильности или просто напомнить о себе.

Конечно, настоящая любовь тоже случается. Но когда съемочная группа на свадьбе больше, чем гостей, невольно начинаешь сомневаться: есть ли там чувства или очередной хитрый сценарий?

Ранее мы писали, сколько стоят частные выступления звезд.