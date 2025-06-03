Разрыв с Аршавиным, трое детей, слухи о романах: история Юлии Барановской

История Юлии Барановской служит примером каждой женщине, которая оказалась в сложной ситуации. Телеведущая доказала, что разрыв с футболистом Андреем Аршавиным оказался не концом, а лишь началом успешной жизни. 3 июня знаменитости исполняется 45 лет, в честь чего Starhit вспомнил ее биографию.

Посвятила себя семье

Долгие годы имя Барановской упоминалось лишь в связи с гражданским супругом. Телеведущая познакомилась с ним в 2003 году. Спортсмен и знаменитость прожили вместе девять лет, до 2012 года. В 2005 году Барановская родила Аршавину сына Артема, в 2008 году — дочку Яну, а в 2012 году — еще одного сына, Арсения.

Когда футболиста взяли в британский «Арсенал», дети и Барановская улетели вместе с ним в Лондон. Позднее вырывать детей из привычной ей не хотелось — как только Аршавин вернулся в Петербург, Юлия осталась в Великобритании и посвятила себя семье, а в Северную столицу приезжала на каникулы.

Юлия не сомневалась, что новость о третьей беременности обрадует футболиста, и казалось, он действительно воодушевился. Но когда Барановская была на пятом месяце, Аршавин бросил ее ради другой женщины, причем сообщил о разрыве не лично, а по телефону. Телеведущая признавалась, что ей приходилось собирать себя по крупицам.

После разрыва

Первое время Барановская верила, что воссоединение с Аршавиным возможно. Она была разбита, но не притрагивалась к алкоголю — ее останавливала не только ответственность за троих детей, но и страх стать алкоголичкой. Полностью отпустить футболиста Юлия смогла лишь в 2016 году — когда он женился на Алисе Казьминой.

После громкого расставания с Аршавиным Юлия обрела огромную популярность. Еще в 2011-м она попробовала себя в роли ведущей — на фестивале «Русская Масленица» в Лондоне. В 2014-м стартовала ее полноценная карьера на телевидении: сперва в программе «Чего хотят мужчины» на ТНТ, потом в «Девчатах» на канале «Россия 1», шоу «Мужское/Женское» и «Модный приговор» на Первом канале.

«Женщина не должна быть сильной». Юлии Барановской — 45

Юлия обрела множество поклонников. Многих из них интересовала история ее отношений с Аршавиным. В результате в 2016 году Барановская выпустила автобиографию «Проверено мной — все к лучшему». На страницах книги она подробно рассказала о том, что семья с футболистом была далека от идеала: спортсмен приходил домой пьяным, избивал Юлию, изменял. Ведущая знала о любовницах, но молчала до последнего — боялась разрушить карьеру партнера.

Последующий крах отношений с Алисой Казьминой не прибавил футболисту очков, однако были и те, кто надеялся на воссоединение Андрея и Юлии.

«Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: 1. Волосы не крашу 2. Линзы не ношу 3. Аршавина не жду. А еще всех вас люблю! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес к нам с детьми», — ответила Барановская на подобные призывы.

Окружающие также убедились, что Аршавин не лучший отец. Если первые пять лет он вовсе не общался с детьми, то после внезапно начал публиковать с ними снимки — походы в кафе, на квесты, в парки. Однако уже вскоре все стало хуже: Андрей выселил Алису Аршавину из дома, забыл поздравить дочку от нее с днем рождения, а также подал в суд на Барановскую: он требовал изменить размер алиментов.

Юлия считала, что бывший должен отдавать половину заработка на содержание троих детей. Суд решил, что 3/8 будет достаточно. Сама телеведущая тогда отмечала, что СМИ подавали новость неправильно.

«Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», — говорила она.

Сама многодетная мама постаралась сделать все для комфортной жизни сыновей и дочки: в 2020 году Барановская купила роскошный двухэтажный особняк в деревне Раздоры. У каждого ребенка есть отдельная комната, в здании расположено несколько санузлов, в холле стоят тренажеры, а на улице — батут.

Слухи о романах

Однажды Барановская говорила, что для нее мужчина — это ответственный человек. По мнению Юлии, он должен отвечать за свои слова и поступки, не оставаясь ребенком до самой старости. Нашла ли знаменитость свай идеал — неизвестно. Телеведущая не раз говорила, что не представит публике нового избранника до тех пор, пока он не докажет серьезность своих намерений.

При этом строить предположения пользователям Сети никто не запрещает. Подозрения нередко падал на соведущих Барановской — Вячеслава Манучарова, Дмитрия Борисова. Сама телеведущая называла подобную информацию абсурдом. Позднее распространился слух, что Юлия встречается с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко, однако Барановская призналась, что романа у них не случилось.

Также Барановской приписывали тайные отношения с Александром Гордоном. Коллеги долгое время работают вместе и не раз показывались на светских мероприятиях. Однако Юлия опровергла сплетни, а после стала дружить с женой ведущего.

Отметим, что Юлии до сих пор приходится комментировать развод с Аршавиным, а порой и его заявления. Например, в одном из интервью спортсмен утверждал, что Барановская сама не давала ему видеться с детьми. Кроме того, он сказал, что после разрыва с ним женщины не способны найти кого-то лучше.

«Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и фантазия, что я одинока?» — негодовала Юлия.

Поклонники уверены, что Барановскую ждет женское счастье. В этом уверены и дети, которые хотят, чтобы мама «встретила принца».