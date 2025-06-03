Юрий Лоза прямо высказался о своем отношении к блондинкам

Певец откровенно рассказал о том, что думает об умственных способностях обладательниц светлых волос. Но пожалел о том, что с каждым годом их становится все меньше.

В связи с прошедшим недавно Всемирным днем блондинок, автор песни про маленький плот высказался о том, что он на самом деле думает о блондинках.

«Повальная мода на них появилась, пожалуй, после Мэрилин Монро», — констатировал музыкант на своей личной странице в сети «ВКонтакте».

Но при этом посетовал на нынешнее положение дел:

«Сейчас, гуляя по улицам городов, кажется, что блондинкой является чуть ли не каждая вторая, но на самом деле, натуральных только 14 процентов. Причем, их количество постоянно сокращается».

Не забыл Юрий и про известный стереотип о том, что обладательницы светлых волос несколько глуповаты.

«В отличие от сочинителей анекдотов, я не считаю блондинок более глупыми, чем брюнетки или рыжие. По-моему, все зависит от семьи, воспитания , учителей и обстоятельств».

Однако, не удержавшись, Лоза все же рассказал «анекдотец» в тему. «Мослента» приводит его целиком:

Разговаривают две блондинки:

— Я попыталась сама настроить телевизор.

— И это у тебя получилось?

— Ну, как тебе сказать... Мне, почему-то кажется, что я настроила его против себя!