Telegram-канал SHOT сообщил о тайных свиданиях Михаила Ефремова в колонии с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. По данным журналистов, Белоусова специально приезжала к актёру, чтобы провести с ним время в исправительном учреждении.

Одна из таких встреч состоялась за несколько месяцев до освобождения Ефремова. Михаил и Дарья провели трое суток в комнате для свиданий, оборудованной душем, кухней, телевизором и кроватью. Отпуск за решёткой планировался как секретный, но под конец пара расслабилась и начала общаться с соседями из других комнат. Одному из них они даже оставили «парный автограф» на память.

По информации Thevoicemag.ru, 41-летняя Дарья — дочь актёра «Ленкома» Владимира Белоусова. Актриса театра «Современник», она была замужем за родным братом Чулпан Хаматовой — Шамилем. Их брак длился восемь лет и завершился разводом в 2018 году. Вскоре после этого Белоусова сблизилась с Ефремовым — по слухам, он стал её покровителем. В 2020 году появились сообщения, что артист живёт «на два дома», а его супруга Софья Кругликова якобы готова подать на развод.