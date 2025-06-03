«Создавал красивую сказку»: Карибидис рассказал о съемках фильма в Индии

Комик Демис Карибидис стал сценаристом — его работа легла в основу российско-индийского фильма «Королек моей любви». Сейчас проект находится в финальной стадии монтажа и артист, который сыграл в фильме одну из ключевых ролей, поделился своим мнением об Индии, работе на болливудских съемочных площадках и семье.

По словам Карибидиса, идею картины одобрила Тина Канделаки. Причем сперва она задумалась, однако утвердила проект, как только увидела афишу.

«На ней были я и Миша (Галустян — прим. ред.) в образах и название фильма. Думаю Тине, как продюсеру, в первую очередь, понравилась сама идея нового для нас жанра, такого на наших экранах еще не было», — рассказал юморист, отметив, что склеил афишу в телефоне, пока ехал на встречу.

Над сценарием Карибидис работал больше года — в итоге у него получилась целая книга, которую после пришлось ужать для фильма. Однако в рукописях она осталась — артист не исключает, что она может увидеть свет в будущем. На съемочной площадке порой присутствовало до 400 человек. В какой-то момент у Карибидиса сложилось ощущение, что не они снимают фильм, а он ими дирижирует.

«В кадре все блестело: и дворцы, и слоны и мои очки. Режиссер Марюс Вайсберг, имея большой опыт международных съемок, создавал красивую сказку в кадре. Огромное спасибо актерской труппе, все углубились в своих персонажей, переживали за финальный материал. Вся съемочная группа, с первого дня, работала на максимуме физических возможностей», — сказал актер.

Карибидис также заявил, что в работе болливудских коллег ему больше всего запомнился их перерыв на чай — они уходили на него, даже если актеры были на завершающих стадиях сложных трюков. Вместе с тем ему трудно выделить единственную традицию, которую можно описать — сама по себе Индия представляет для него собрание традиций. В саму картину он вложил много сил.

«Все мысли были о фильме. Я был максимально сконцентрирован и собран. Мишаня, как старший товарищ, всегда поддерживал меня. Помог правильно настроиться, физически и психологически. Своей самоотдачей хотелось показать всем правильный настрой. Мы не вышли из зоны комфорта, мы из нее вылетели», — добавил Карибидис.

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Артист также рассказал, что не пытается сохранять баланс между работой и семьей, ведь близкие для него на первом месте. Денис отметил, что не пытается быть строгим отцом для своих четверых детей, а полезным. Особенно теплым для него стал момент возвращения из Индии — он наконец встретился с женой и наследниками, а также съел «вкусный, сочный стейк».