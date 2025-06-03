«Муж-альфонс»: Волочкова объяснила, почему так и не расписалась с Вдовиным

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не стала расписываться со своим бывшим избранником, адвокатом Игорем Вдовиным. Как сообщает «МК», она рассказала, что еще во время празднования свадьбы предчувствовала расставание и опасалась дележки имущества.

Накануне СМИ сообщили, что ее дочь Ариадна так и не стала женой официально, хотя торжество было. Волочкова подтвердила информацию, уточнив, что сделала так же с Вдовиным. При этом бракосочетание они тоже праздновали — звезда назвала ее «свадьбой века».

«Потому что она была сначала в Екатерининском дворце, на следующий день — в Юсуповском дворце. Были представлены все виды транспорта, которые летают, плавают, ездят. Было все: и даже воздушный шар. Ну а мы просто поставили свои автографы на пустых бланках. Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только мое имущество: мои квартиры, мои деньги и все остальное», — поделилась знаменитость.

Балерина отметила, что решила устроить пышные гуляния, поскольку ей хотелось «шоу». При этом после она столкнулась с критикой, которую не понимает до сих пор — по мнению Волочковой, людям должно быть без разницы, «кто какой штамп и где поставил».

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Напомним, что Волочкова и Вдовин отпраздновали свадьбу в 2007 году. В этом браке родилась единственная дочь Волочковой Ариадна. 26 апреля она вышла замуж за Никиту Григоряна. Торжество состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.