«Муж-альфонс»: Волочкова объяснила, почему так и не расписалась с Вдовиным

Никита Бородкин

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не стала расписываться со своим бывшим избранником, адвокатом Игорем Вдовиным. Как сообщает «МК», она рассказала, что еще во время празднования свадьбы предчувствовала расставание и опасалась дележки имущества.

«Муж-альфонс»: Волочкова объяснила, почему так и не расписалась с Вдовиным
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Накануне СМИ сообщили, что ее дочь Ариадна так и не стала женой официально, хотя торжество было. Волочкова подтвердила информацию, уточнив, что сделала так же с Вдовиным. При этом бракосочетание они тоже праздновали — звезда назвала ее «свадьбой века».

«Потому что она была сначала в Екатерининском дворце, на следующий день — в Юсуповском дворце. Были представлены все виды транспорта, которые летают, плавают, ездят. Было все: и даже воздушный шар. Ну а мы просто поставили свои автографы на пустых бланках. Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только мое имущество: мои квартиры, мои деньги и все остальное», — поделилась знаменитость.

Балерина отметила, что решила устроить пышные гуляния, поскольку ей хотелось «шоу». При этом после она столкнулась с критикой, которую не понимает до сих пор — по мнению Волочковой, людям должно быть без разницы, «кто какой штамп и где поставил».

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Напомним, что Волочкова и Вдовин отпраздновали свадьбу в 2007 году. В этом браке родилась единственная дочь Волочковой Ариадна. 26 апреля она вышла замуж за Никиту Григоряна. Торжество состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

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