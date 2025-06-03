Кудрявцева задала один вопрос после звонка мошенников

Лера Кудрявцева сообщила, что едва не стала жертвой мошенников из-за магазина парфюмерии. Телеведущая поделилась подробностями инцидента в Telegram-канале.

Знаменитость оформила онлайн-заказ в магазине парфюмерии. Услышав звонок по телефону, Лера подняла трубку, думая, что разговаривает с курьером. Злоумышленник попросил телеведущую назвать код, который пришел по SMS, но, почуяв неладное, Лера сбросила звонок.

«Звонит, конечно же, курьер, мол привезу через 25 минут. Я — ок, мол, жду. Только, мол, скажите код, который пришел вам на телефон. И тут же типа вклинивается Роскомнадзор, звуки, шипение. Я бросаю трубку», — сообщила Лера.

После этого Кудрявцевой позвонила «грозная женщина Ирина», в адрес которой она нецензурно высказалась. Телеведущая отметила, что заказ так и не был доставлен. Она заподозрила онлайн-магазин в «сливе» данных злоумышленникам.

«Теперь вопрос другой, я заказ делала из официального приложения. То есть там сливается база заказов? Или как это происходит?» — задалась вопросом знаменитость.

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