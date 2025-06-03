Поддержка Украины, алкоголизм, пауза в карьере: куда пропал Скриптонит

3 июня рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) празднует 35-летие. Казахстанский артист стал известным в 2015 году, был признан «Открытием года», а в 2020 году — был самым популярным рэпером по версии Apple Music. Однако после начала спецоперации Жалелов уехал в Казахстан, поддержал Украину и страдает от алкогольной зависимости. News.ru рассказал, что известно о музыканте.

Сотрудничество с Бастой и успех

Скриптонит родился в поселке Ленинский Павлодарской области Казахстана в 1990 году. Жалелов рос в обычной семье. Он рассказывал, что порой плохо себя вел, из-за чего отец часто бил его ремнем. Рэпом Адиль начал увлекаться в 11 лет, а в 15 стал сам сочинять музыку.

В 19 лет молодой человек создал со своим другом Niman (Ануар Баймуратов) группу JILLZ. Когда Жалелову было 23, они вместе с этим же приятелем выпустили видеоклип к песне VBVVCTND. Он привлек внимание российского рэпера Басты (Василий Вакуленко). Уже в следующем году Жалелов начал сотрудничать с лейблом Gazgoler.

Дебютный альбом Скриптонита под названием «Дом с нормальными явлениями» стал одним из самых успешных в истории русскоязычного рэпа. В 2018 году Адиль ушел из Gazgolder и создал коллектив Gruppa Skryptonite.

Фанаты Скриптонита выразили беспокойство из-за внешнего вида рэпера

Бегство в Казахстан

После начала спецоперации рэпер некоторое время не комментировал ситуацию, однако в июле 2022 года во время концерта в Алма-Ате он объявил минуту молчания в память о людях, погибших на Украине. Вскоре после этого музыкант закрыл свой лейбл, уехал из России и перевез музыкантов своей группы.

Сейчас Скриптонит выступает за рубежом, однако обычно — на небольших площадках. В 2024 году стало известно, что Жалелов решил взять паузу в творческой деятельности из-за проблем с голосовыми связками. В следующий раз он выступил лишь в январе 2025 года: рэпер посетил с концертами Пхукет, Дубай, Лондон, Тбилиси, Лимасол и Ереван.

Алкогольная зависимость и личная жизнь

Скриптонит редко делится подробностями личной жизни. Известно, что он состоял в гражданском браке с казахской танцовщицей Нигорой Абдиганиевой. У пары родился сын Лучи, однако сохранить семейные отношения не удалось. Сейчас рэпер редко видится с сыном. В 2025 году появились слухи, что у Адиля есть девушка по имени Александра.

Музыкант не скрывает, что страдает от алкогольной зависимости. По его словам, пить он начал еще в средней школе, когда сбегал с уроков с друзьями и не знал, чем заняться.

«Это же деревенская история, хотя там не прямо деревня, а село. А в колледже уже пошло жестче — разные рэп-тусовки, на которых я познакомился с самыми бухающими пацанами. Мы все — дети, сбежавшие от чего-то», — говорил он.

В 2023 году Баста заявлял, что беспокоится за Скриптонита из-за его пристрастия к алкоголю. Рэпер рассказал, что Адиль продолжает пить несмотря на то, что у него уже образовалась язва. Продюсер Сергей Дворцов накануне также говорил, что внешность Жалелова испортилась из-за спиртного.