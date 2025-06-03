Негласная «мафия» шоу-бизнеса: как Пугачева «душила» конкурентов на русской эстраде

Аллу Пугачеву долгое время воспринимали не просто как главную фигуру отечественной эстрады, но и как человека, фактически определявшего ее правила. В профессиональной среде ее нередко называли «мафией» шоу-бизнеса куратором сцены, способным влиять на карьеру любого исполнителя. Сейчас, когда позиции Примадонны уже не столь неоспоримы, появляются те, кто решается открыто говорить о трудностях, с которыми сталкивались из-за ее амбиций.

«Влияние Аллы Пугачевой на русскую эстраду сравнивали с железной хваткой. Имея неограниченные связи, она могла в одночасье закрыть дорогу на телевидение любому артисту, посмевшему бросить вызов ее монополии. Особенно доставалось тем, кто работал с «ее» композиторами или пытался занять нишу, которую певица считала своей», – передает телеканал «Царьград».

С утратой прежнего влияния Аллой Пугачевой все больше представителей шоу-бизнеса начали открыто высказываться о длительном периоде, когда их голоса оставались неуслышанными. По словам Ивана Охлобыстина, массовая эмиграция артистов в 2022 году выявила системную проблему: многие из тех, кто уехал, на протяжении лет сами блокировали путь новым исполнителям.

Он подчеркнул, что доступ к сцене контролировался узким кругом людей. Сегодня, по мнению комментаторов, отечественная эстрада постепенно освобождается от последствий времени, когда единоличное мнение определяло музыкальную повестку.

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Ранее «ФедералПресс» сообщал, что всплыла дата возможного возвращения Пугачевой в Россию.