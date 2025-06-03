«Женщина не должна быть сильной». Юлии Барановской — 45

Газета.Ru
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Телеведущая Юлия Барановская на pre-party Российской музыкальной премии телеканала RU.TV в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве, 20 апреля 2023 года
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Телеведущая Юлия Барановская на pre-party Российской музыкальной премии телеканала RU.TV в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве, 20 апреля 2023 года 
© Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press
Футболисты Андрей Аршавин (слева) с беременной женой Юлией и Владислав Радимов (справа) с женой певицей Татьяной Булановой во время Международного теннисного турнира St.Petersburg Open-2005, 24 октября 2005 года
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Футболисты Андрей Аршавин (слева) с беременной женой Юлией и Владислав Радимов (справа) с женой певицей Татьяной Булановой во время Международного теннисного турнира St.Petersburg Open-2005, 24 октября 2005 года 
© Алексей Даничев/РИА Новости
Футболист Андрей Аршавин с женой Юлией и дочерью Алиной, 14 апреля 2008 года
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Футболист Андрей Аршавин с женой Юлией и дочерью Алиной, 14 апреля 2008 года 
© Вячеслав Евдокимов/РИА Новости
Юлия Барановская на фестивале русской культуры и искусства «Русская Масленица в Лондоне» на Трафальгарской площади, 26 февраля 2012 года
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Юлия Барановская на фестивале русской культуры и искусства «Русская Масленица в Лондоне» на Трафальгарской площади, 26 февраля 2012 года 
© Валерий Левитин/РИА Новости

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Футболист Андрей Аршавин с женой Юлей в ОАЭ, 08 апреля 2008 года
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Футболист Андрей Аршавин с женой Юлей в ОАЭ, 08 апреля 2008 года 
© Daniil Ivanov/Global Look Press
Духовник футболиста Андрея Аршавина священник Глеб и Андрей Аршавин с женой Юлией (слева направо)
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Духовник футболиста Андрея Аршавина священник Глеб и Андрей Аршавин с женой Юлией (слева направо) 
© Zamir Usmanov/Global Look Press
Телеведущая Юлия Барановская на презентации своей книги «Все к лучшему» в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, 25 июня 2016 года
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Телеведущая Юлия Барановская на презентации своей книги «Все к лучшему» в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, 25 июня 2016 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская на церемонии вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звезды» в Москве, 8 ноября 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская на церемонии вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звезды» в Москве, 8 ноября 2018 года 
© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Телеведущая Юлия Барановская на церемонии открытия сети ресторанов Гарика Харламова Hot Dog Bulldog в Москве, 23 сентября 2021 года
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Телеведущая Юлия Барановская на церемонии открытия сети ресторанов Гарика Харламова Hot Dog Bulldog в Москве, 23 сентября 2021 года 
© Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press

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Телеведущая Юлия Барановская на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 19 мая 2022 года
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Телеведущая Юлия Барановская на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 19 мая 2022 года 
© Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press
Телеведущая Юлия Барановская с сыном во время матча между сборными России и Испании в Москве, 3 июля 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская с сыном во время матча между сборными России и Испании в Москве, 3 июля 2018 года 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Телеведущая Юлия Барановская с детьми, 1 июля 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская с детьми, 1 июля 2018 года 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Россия. Рязань. Телеведущая Юлия Барановская во время военно-патриотической акции «Первый в армии» в Рязанском десантном училище, 28 сентября 2018 года
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Россия. Рязань. Телеведущая Юлия Барановская во время военно-патриотической акции «Первый в армии» в Рязанском десантном училище, 28 сентября 2018 года 
© Александр Рюмин/ТАСС
Телеведущая Юлия Барановская с котом, 13 марта 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская с котом, 13 марта 2018 года 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Телеведущая Юлия Барановская во время конной прогулки в рамках благотворительной акции Первого канала «Стань Первым!» в День защиты детей в Ижевске, 01 июня 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская во время конной прогулки в рамках благотворительной акции Первого канала «Стань Первым!» в День защиты детей в Ижевске, 01 июня 2018 года 
© Владимир Смирнов/ТАСС
Телеведущая Юлия Барановская (справа) и певица Лариса Долина на pre-party международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве, 25 мая 2021 года
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Телеведущая Юлия Барановская (справа) и певица Лариса Долина на pre-party международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве, 25 мая 2021 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская поздравляет солдат ВС РФ с Днем защитника Отечества, 23 февраля 2019 года
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Телеведущая Юлия Барановская поздравляет солдат ВС РФ с Днем защитника Отечества, 23 февраля 2019 года 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Телеведущая Юлия Барановская с детьми и ее коллега Андрей Малахов во время масленичных гуляний, 16 февраля 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская с детьми и ее коллега Андрей Малахов во время масленичных гуляний, 16 февраля 2018 года 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Телеведущая Юлия Барановская во время посещения седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ во время акции «Первый в армии» в Новороссийске, 25 сентября 2015 года
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Телеведущая Юлия Барановская во время посещения седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ во время акции «Первый в армии» в Новороссийске, 25 сентября 2015 года 
© Прокофьев Вячеслав/Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Телеведущая Юлия Барановская в спортзале в 2017 году
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Телеведущая Юлия Барановская в спортзале в 2017 году 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Россия. Рязань. Телеведущая Юлия Барановская во время военно-патриотической акции «Первый в армии» в Рязанском десантном училище
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Россия. Рязань. Телеведущая Юлия Барановская во время военно-патриотической акции «Первый в армии» в Рязанском десантном училище 
© Александр Рюмин/ТАСС
Певец Филипп Киркоров с детьми Мартином и Аллой-Викторией (слева направо на первом плане) и телеведущая Юлия Барановская с дочкой Яной (справа) на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара» в Crocus City Hall в Москве, 23 июня 2021 года
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Певец Филипп Киркоров с детьми Мартином и Аллой-Викторией (слева направо на первом плане) и телеведущая Юлия Барановская с дочкой Яной (справа) на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара» в Crocus City Hall в Москве, 23 июня 2021 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова (слева направо) на церемонии запуска всероссийского совместного флешмоба ПАО «Сбербанк» и Visa «Чеканка челлендж», 29 мая 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова (слева направо) на церемонии запуска всероссийского совместного флешмоба ПАО «Сбербанк» и Visa «Чеканка челлендж», 29 мая 2018 года 
© Александр Щербак/ТАСС
Телеведущая Юлия Барановская с продюсером Иосифом Пригожиным и министром правительства Москвы Алексеем Немерюком во время международного фестиваля «Московская весна A Cappella», 23 апреля 2018 года
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Телеведущая Юлия Барановская с продюсером Иосифом Пригожиным и министром правительства Москвы Алексеем Немерюком во время международного фестиваля «Московская весна A Cappella», 23 апреля 2018 года 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Телеведущая Юлия Барановская на презентации нового тематического поезда метро, посвященного фестивалю «Московская весна A Cappella» в Москве, 29 апреля 2019 года
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Телеведущая Юлия Барановская на презентации нового тематического поезда метро, посвященного фестивалю «Московская весна A Cappella» в Москве, 29 апреля 2019 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская во время «Цветочного дефиле» участниц арт-группы «Soprano Турецкого», проходящего в рамках фестиваля «Цветочный джем» на площади Революции в Москве, 01 сентября 2019 года
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Телеведущая Юлия Барановская во время «Цветочного дефиле» участниц арт-группы «Soprano Турецкого», проходящего в рамках фестиваля «Цветочный джем» на площади Революции в Москве, 01 сентября 2019 года 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская на церемонии вручения X Юбилейной русской музыкальной премии телеканала RU.TV в концертном зале «Крокус Сити Холл», 22 мая 2021 года
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Телеведущая Юлия Барановская на церемонии вручения X Юбилейной русской музыкальной премии телеканала RU.TV в концертном зале «Крокус Сити Холл», 22 мая 2021 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Телеведущая Юлия Барановская на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 12 апреля 2023 года
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Телеведущая Юлия Барановская на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 12 апреля 2023 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущие Дмитрий Шепелев, Арина Шарапова, певец Филипп Киркоров и телеведущая Юлия Барановская (слева направо) перед началом благотворительной акции Первого канала «Стань Первым!» в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 01 июня 2018 года
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Телеведущие Дмитрий Шепелев, Арина Шарапова, певец Филипп Киркоров и телеведущая Юлия Барановская (слева направо) перед началом благотворительной акции Первого канала «Стань Первым!» в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 01 июня 2018 года 
© Владимир Смирнов/ТАСС

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Телеведущая Юлия Барановская в штабе «Команды Путина» по выдвижению действующего президента Российской Федерации Владимира Путина кандидатом на пост президента на выборах 2024 года в концертном зале «Зарядье» в Москве, 16 декабря 2023 года
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Телеведущая Юлия Барановская в штабе «Команды Путина» по выдвижению действующего президента Российской Федерации Владимира Путина кандидатом на пост президента на выборах 2024 года в концертном зале «Зарядье» в Москве, 16 декабря 2023 года 
© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Телеведущая Юлия Барановская в День оленевода с Салехарде, 31 марта 2025 года
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Телеведущая Юлия Барановская в День оленевода с Салехарде, 31 марта 2025 года 
© baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

3 июня радио- и телеведущая Юлия Барановская отмечает свой 45-й день рождения. За годы работы на телевидении и радио она стала одной из самых узнаваемых медийных личностей страны.

Юлия родилась в Ленинграде в 1980 году и прошла непростой путь — от личных испытаний до успеха на Первом канале. После школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, но не завершила обучение.

В 2003 году познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, с которым прожила в гражданском браке 9 лет и родила троих детей: Артема, Яну и Арсения. После расставания в 2012 году Юлия осталась одна с детьми.

В интервью Юлия неоднократно говорила о своем отношении к понятию «сильная женщина»:

«Я ненавижу, когда меня называют сильной женщиной. Так говорят те, кому это выгодно: «Она сильная, сама справится». Кто вам сказал, что я сильная? <…> Не люблю это выражение. Мне кажется, оно рушит всю женскую суть. Вот что хотите со мной делайте, но женщина не должна быть сильной».

Несмотря на трудности, Юлия построила карьеру на телевидении. В 2014 году она стала соведущей ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале с Александром Гордоном. Программа обсуждает сложные жизненные ситуации и помогает найти выход из трудных обстоятельств. Также Барановская вела «Девчата» на «Россия-1» и «Перезагрузка» на ТНТ. С 2019 года — радиоведущая шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

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