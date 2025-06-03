Певец Филипп Киркоров с детьми Мартином и Аллой-Викторией (слева направо на первом плане) и телеведущая Юлия Барановская с дочкой Яной (справа) на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара» в Crocus City Hall в Москве, 23 июня 2021 года