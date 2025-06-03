Мнение о спецоперации, личная жизнь, карьера: куда пропала заслуженная артистка Олеся Железняк

Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк давно не фигурировала в сообщениях СМИ. News.ru рассказал, каково ее мнение о спецоперации, как складывается карьера и личная жизнь.

Личная жизнь

Железняк замужем за актером Спартаком Сумченко. Их семья многодетная — артисты воспитали 21-летнего Савелия и 18-летнюю Агафью, а сейчас воспитывают 14-летнего Прохора и 11-летнего Фому.

Актриса признавалась, что ей не сложно совмещать роль мамы с карьерой. По словам артистки, секрет успеха — в правильно организованном графике и поддержке мужа. При этом Железняк признавалась, что ненавидит делать уроки с детьми — для нее это «пытка и ад».

Что говорила Железняк о спецоперации

Железняк поддерживает проведение спецоперации на Украине. Она заявляла, что находится в долгу перед военными, которые «воюют и за ее семью». Также Олеся говорила, что русские и украинцы должны быть вместе.

«Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе. Мы — одно, потому что культура у нас общая», — говорила Железняк

Артистка признавалась, что из-за ее позиции от нее отказались многие родственники, живущие на Украине. Например, двоюродный брат — по его мнению, Железняк «одурманена». При этом его дедушка воевал с фашистами и дошел до Берлина.

В 2023 году актриса лишилась главной роли в фильме из-за своей позиции. По словам Железняк, с ней отказалась сниматься коллега. Позднее она призналась, что первое время обижалась из-за этой ситуации, однако потом ей удалось ее отпустить.

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Куда пропала Железняк

Сейчас актриса продолжает работать в «Ленкоме» и сниматься в кино. В 2024 году с участием Железняк вышли мини-сериалы «Орлинская. Молния Зевса», «Орлинская. Козни амура» и фильм «Один хороший день». Сейчас в разработке находится еще один проект с участием знаменитости.

В июне Железняк выступит в «Ленкоме» в постановке «Женитьба». Кроме того, у нее запланированы выступления в Санкт-Петербурге и Калининграде.