Уехавшего из России комика обругал мексиканец в США

Популярный стендап-комик Руслан Белый* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал, что во время путешествия по США к нему на улице подошел мексиканец и обругал его. Историей он поделился в шоу «Культурная разница», выпуск вышел на YouTube.

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По словам Белого*, инцидент произошел, когда они гуляли с другом по Лос-Анджелесу.

«Вообще какой-то ужас, нас еще какой-то сумасшедший обругал. Мы просто едем на самокатах, никого нет в девять утра, вообще никого. Просто идет какой-то мексиканец в шортах», — вспомнил он.

Белый* добавил, что затем мужчина выругался, а от удивления, вызванного поведением незнакомца, они с другом выехали на дорогу.

Комик Руслан Белый рассказал, что его жена рожала бесплатно в Испании

Комик отметил, что, когда он только увидел мексиканца, он хотел попрактиковать с ним испанский язык. Однако после случившегося юморист решил не связываться с мужчиной.

Ранее Белый* поделился историей о том, как у него украли кроссовки в спортзале. По словам юмориста, ситуация произошла в первые месяцы после его эмиграции.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов.