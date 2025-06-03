Уехавший из России комик назвал большую проблему эмиграции

Уехавший из России популярный комик Данила Поперечный* (признан Минюстом России иноагентом) назвал большую проблему в эмиграции. Об этом он рассказал в шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале комика Руслана Белого* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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По словам Поперечного*, ему бывает трудно находить время для звонков родственникам в Россию из Америки из-за большой разницы во времени.

«Это да, большая проблема, что такое различие часовых поясов. Но у нас получается, что мы с утра и вечером с родственниками время проводим. И в этом даже есть определенный прикол, потому что тебе целый день никто не *** голову», — отметил он.

Комик также рассказал, что из-за разницы во времени он не успевает читать все новости из России, которые выходят днем. Он с иронией добавил, что это помогает ему не волноваться о происходящем.

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Ранее Поперечный* назвал преимущества статуса иноагента. По его словам, плюсы заключаются в отсутствии карьерной неопределенности, а также в том, что статус иноагента придает его имени интригу.

*признан Минюстом России иноагентом.