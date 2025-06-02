Наталья Штурм раскрыла всю правду о браке с бывшим мужем-игроманом

Наталья Штурм рассказала о браке с предпринимателем Игорем Павловым, который распался год назад. Эти отношения принесли артистке море разочарования, ведь супруг оказался альфонсом-игроманом.

«Он был намного состоятельнее меня. Но и у меня в тот период было достаточно много концертов. Но он с самого начала очень внимательно относился к моим деньгам. А те средства, которые он зарабатывал, он спускал на алкоголь и казино», — поделилась Наталья с журналистами издания URA.RU.

По словам Штурм, она задаривала Игоря дорогими презентами: хрустальными графинами, люксовой одеждой и многим другим. Но никакой благодарности от супруга она так и не дождалась, более того, он охотно путешествовал на ее деньги.

«Я даже оплачивала наши поездки за границу. Однажды он выиграл в казино 30 тысяч долларов. Я спросила, полетим ли мы на Сейшелы. На что он мне ответил: „Мышань (он меня так звал), смотри, у тебя были два концерта, вот мы и полетим в Лондон на эти деньги, а еще хватит мне займы закрыть“», — призналась Штурм.

После развода Павлов тоже отличился — он, со слов певицы, забрал у нее все, в том числе мебель. Единственное, на что он не позарился, уходя, это резиновые тапки Натальи.