Отар Кушанашвили год назад признался, что проходит лечение от рака. У ведущего была уже четвертая стадия заболевания. Но после нескольких операций ему стало лучше.

Теперь состояние Кушанашвили резко ухудшилось. Журналист признался, что мучается из-за сильных болей. Накануне у него был очередной приступ.

"В мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, еще и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство", — рассказал Отар.

По словам ведущего, приступы проявляются регулярно. Он борется с болью, принимая лекарства, а также отвлекается чтением.

"Забавно, что первые строчки, которые мне, скрюченному от мук, попались на глаза, были ахматовские: „Это было, когда улыбался / Только мертвый, спокойствию рад…“" — поделился шоумен на своей странице в соцсети.

Кушанашвили призывает подписчиков даже в самых сложных ситуациях продолжать бороться и никогда не опускать руки. "Я желаю вам не болеть", — обратился он к своим поклонникам.

Напомним, осенью 2024 года Отар Кушанашвили объявил о победе над онкологическим заболеванием. Он вернулся к работе и продолжил вести шоу "Каково?!". Журналист рассказывал, что в ходе лечения, перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил две клинические смерти.