Чадов обвинил бывшего друга в обмане коллег

Алексей Чадов продолжает судиться с продюсером Максимом Боевым из-за патриотического фильма «За Палыча!». А точнее, с компанией «Викинг-СТ», которой управляет супруга Боева. Чадов, по его словам, не получил гонорар как сценарист, сообщает Shot.

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Сегодня Алексей рассказал, что стал не единственной жертвой Боева.

«Я сейчас на самом деле собираю список контактов, коллег по киношному цеху, и там, я вам честно скажу… Пока мы снимали эту картину, двоих он точно обманул, не заплатив за услуги. Пострадавших там целый список», — заявил Чадов.

Актёр уверен, что противоположная сторона осознанно затягивает судебный процесс, так как не может привести убедительных аргументов своей правоты.

По словам адвоката Фроловой, защитницы Чадова, сторона Боева регулярно меняет свою позицию от суда к суду: то договор не исполнялся, то он действовал, но название фильма другое. Адвокат актёра утверждает, что договор всё же был заключён, прибыль распределяется по формуле «50 на 50» от чистого дохода. Следуя этой логике, примерная сумма, которую должен был получить Чадов, — около 80 млн рублей.