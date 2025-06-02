Стала известна дата свадьбы Бородиной с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков охотно делятся подробностями подготовки к свадьбе, но точную дату торжества они не называют. Как сообщила подписчица Telegram-канала Admin.Anshlak, влюбленные поженятся 28 июня.

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Женщина озвучила дату, но не рассказала – откуда у нее такая информация. После она также поделилась своим мнением о женихе и невесте. Она дала понять, что Сердюков не подходит телеведущей.

«Вот тяжелая она женщина, но даже ей не желаю такого мужа, какой-то он все же с гнильцой. Рада буду ошибиться», – написала она.

Сами звезды пока не подтверждали и не опровергали данную информацию. Напомним, что об их романе стало известно в прошлом году. 42-летняя Ксения влюбилась в 36-летнего блогера и не стала скрывать его от публики. Предложение руки и сердца мужчина сделал избраннице во время экскурсии по Эрмитажу.

Ранее мы писали о том, что Бородина защитила избранника после его истерики в шоу. Звездная пара стала участниками шоу «Сокровища императора». Во время одного из испытаний Николай разругался и начал жаловаться на боль. Соперники телеведущей и поклонники в соцсетях были в шоке от агрессивного поведения ее жениха.