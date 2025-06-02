Юморист Вадим Галыгин впервые стал дедом в 49 лет

Комик Вадим Галыгин принимает поздравления. Недавно дочь звезды Comedy Club Таисия родила первенца. Об этом новоиспеченный 49-летний дедушка сообщил спустя некоторое время после появления внука на свет.

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«Могу сказать по ощущениям. Это такая ответственность. Прикольно, когда ты берешь на руки малютку, вот это как бы твое, но не твое», — цитирует Вадима телеграм-канал Super.

Фанаты Галыгина поздравили его со столь знаменательным событием и в то же время с горечью отметили, что резиденты Comedy Club, которых они помнят с детства, уже становятся дедушками.

«Ужас, из Камеди становятся дедушками, ощутила себя старой, помня, как Камеди еще только начинался», «Уже внуки… время, постой», «Молодой дедушка! Классно!», «Почувствуй себя старым», — высказались интернет-комментаторы.

Галыгин является отцом троих детей. Старшую дочь Таисию, которой сейчас 25 лет, родила первая супруга юмориста. Двоих сыновей, Вадима и Ивана, комику подарила его нынешняя жена Ольга Вайнилович.