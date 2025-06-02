Юморист Вадим Галыгин впервые стал дедом в 49 лет
Комик Вадим Галыгин принимает поздравления. Недавно дочь звезды Comedy Club Таисия родила первенца. Об этом новоиспеченный 49-летний дедушка сообщил спустя некоторое время после появления внука на свет.
«Могу сказать по ощущениям. Это такая ответственность. Прикольно, когда ты берешь на руки малютку, вот это как бы твое, но не твое», — цитирует Вадима телеграм-канал Super.
Фанаты Галыгина поздравили его со столь знаменательным событием и в то же время с горечью отметили, что резиденты Comedy Club, которых они помнят с детства, уже становятся дедушками.
«Ужас, из Камеди становятся дедушками, ощутила себя старой, помня, как Камеди еще только начинался», «Уже внуки… время, постой», «Молодой дедушка! Классно!», «Почувствуй себя старым», — высказались интернет-комментаторы.
Галыгин является отцом троих детей. Старшую дочь Таисию, которой сейчас 25 лет, родила первая супруга юмориста. Двоих сыновей, Вадима и Ивана, комику подарила его нынешняя жена Ольга Вайнилович.