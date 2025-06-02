Волочкова заявила, что готова стать бабушкой

Балерина Анастасия Волочкова выжала замуж дочь Ариадну. Звезда рада за молодых супругов и уже готова стать бабушкой, передает «Общественная служба новостей».

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Волочкова побеседовала с журналистами и заявила, что ей очень приятно наблюдать за семьей дочери. Единственное, что беспокоит артистку, так это публикации в СМИ про проблемы у пары. Ничего подобного, по словам балерины, в жизни ее дочери и ее супруга нет.

Ариадна вместе с мужем проживает в отдельной квартире. Анастасия надеется, что вскоре ее дочь познает радость материнства. Она с нетерпением ждет пополнения в семействе.

«Буду рада стать молодой бабушкой», — отметила звезда.

Ранее Волочкова объяснила, почему дочь так и не пошла с женихом в загс. Пара устроила торжество, но официально не расписывалась.