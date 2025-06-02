51-летний юморист Морозов шокировал откровением о романе с 18-летней девушкой

Звезда «Кривого зеркала» рассказал о новых отношениях.

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Участник шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов сделал неожиданное признание в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. 51-летний артист рассказал о недавних отношениях с совершеннолетней девушкой, которая оказалась младше его собственных детей.

«Мы с папой ее ровесники», — с иронией отметил юморист, комментируя разницу в возрасте.

Морозов назвал юную возлюбленную «невероятно умной и красивой», однако их роман быстро исчерпал себя. Артист объяснил, что столкнулся с проблемой поколенческого разрыва:

«Вечером хочется обсудить фестивальное кино или серьезную литературу, а она включает что-то совсем другое. Не Фиксиков, конечно, но близко к тому», — поделился комик.

После впечатляющего похудения на 80 килограммов Морозов продолжает радикально преображаться. Артист признался, что сделал блефаропластику, вложил 2 миллиона рублей в новые зубы и решился на интимную пластику.

«После похудения грудь висела, как уши спаниеля. Пришлось делать липосакцию в интимной зоне — теперь там все аккуратно», — откровенничал юморист.

Несмотря на завершение скандального романа, Морозов не теряет оптимизма в поисках новой спутницы жизни. Поклонники гадают, какие еще сюрпризы подготовит артист, продолжающий удивлять публику своими откровениями.