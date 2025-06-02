У Петра Чернышева обнаружен баснословный долг перед налоговой

У Петра Чернышёва обнаружен огромный долг перед налоговой. Судя по информации из открытых источников, фигурист задолжал ФНС чуть более двух миллионов рублей.

К слову, совсем недавно стало известно, сколько заработал вдовец Анастасии Заворотнюк на своей школе фигурного катания. Заработанная сумма составила 265 миллионов рублей, 20,7 миллионов из которых — чистая прибыль.

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Учебное заведение спортсмен открыл в 2012 году. В 2023 году бизнес Чернышёва был не так успешен, как в 2023-м: при доходе в 116 миллионов рублей чистая прибыль составляла 3 миллиона рублей. В 2024 году в отношении ООО было заведено исполнительное производство. Сейчас задолженностей и текущих судебных дел в отношении учебного заведения нет.