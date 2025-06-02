Дубцова довела до слез Дану Борисову

Певица Ирина Дубцова назвала телеведущую Дану Борисову наркоманкой и довела ее до слез. Скандал случился во время съемок шоу «Сокровища императора».

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Все началось с того, что Борисова пожаловалась на постоянные рассказы Ирины о ее красивой жизни. Исполнительницу удивили слова телеведущей, и она напомнила ей, что сама сто раз слышала истории про жизнь Даны.

«А твои истории про рехаб комфортно слушать? Я знаю все про тебя! Это благородная тема, что ты наркоманка? Более благородная, чем я музыкант и посвятила этому всю жизнь?» — заявила Дубцова.

Дана пыталась объяснить, что уже несколько лет ведет трезвый образ жизни. А потом расплакалась от обиды.

Ведущая проекта Ольга Бузова отметила, что подобное неприемлемо. Плачущую Борисову успокаивала ее коллега по команде, журналистка Алена Жигалова. Уже за кадром она призналась, что Ирина поступила неправильно.

«Я просто посмотрела на нее и подумала: какая ты, Ирина, жалкая. В адрес человека, который уже давно признал болезнь, поборол ее, и вся страна знает историю Даны, и после этого опять ей тыкать ''наркоманка''», – высказалась журналистка.

Также в выпуске шоу случился скандал у Ксении Бородиной и Николая Сердюкова с Кристиной и Антоном Шкаплеровыми. Ранее мы писали о том, что телеведущая ответила космонавту, обвинившему ее в хамстве.