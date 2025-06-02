Жена Макарского прокомментировала обвинения в адрес своего мужа

Виктория и Антон Макарские счастливы вместе уже более 20 лет. Однако не все верят, что в их паре действительно царит любовь, как они утверждают. В Сети всплыли давние интервью четы, где звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» позволяет себе резкие высказывания в адрес жены и рассказывает, что он почти во всем ее ограничивает. Возмущенные интернет-пользователи окрестили Антона абьюзером и тираном, что сильно не понравилось Виктории.

Макарская вышла на связь в личном блоге с заявлением. Она заступилась за супруга, отметив, что никакой жести в их семье нет.

«Я не изуродована, как утверждают новости, и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. <…> Антон не находится под следствием и не спился. Мы бодры, веселы, плодотворно трудимся и даже умудряемся полезно отдыхать с друзьями», — написала Виктория.

Певица попросила фанатов больше не присылать видео с разносом Антона.

«Мы не можем комментировать чьи-то извращенные фантазии и тратить на них свое драгоценное время», — подытожила артистка.

Макарский попал под раздачу аудитории на фоне истории с Алексеем Чумаковым. Последнего захейтили в Сети после интервью у Бондарчук, где он нелестно выражался в адрес жены. После осуждения звезды «Народного артиста» публика переключилась на Антона.