Водонаева перечислила качества недостойных ее мужчин

Алёна Водонаева не опять, а снова жёстко прошлась по мужскому полу. Журналистка по просьбе подписчицы в своём Telegram-канале перечислила качества, которые, по её мнению, «делают из мужчины мудака». Список получился внушительный. И есть ощущение, что это его сокращённая версия.

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Итак, грубым словом на букву «м» Алёна называет безответственных, неорганизованных, ненадёжных, неряшливых мужчин с лишним весом и нездоровым образом жизни. Также в бан отправляются злые, жадные, трусливые, пассивные, ленивые, вялые и медлительные.

«А если он взрослый и претендует на меня, но у него нет карьеры и базового минимума — личной недвижимости, хорошего автомобиля, возможности обеспечить себе перелёты, которые могу себе позволить я, уровень жизни, который могу себе позволить я, — пошёл н*** и вписка в графу "глупенький мудак"», — заявила Водонаева.