Водонаева перечислила качества недостойных ее мужчин

Алёна Водонаева перечислила качества недостойных её мужчин
Алёна Водонаева не опять, а снова жёстко прошлась по мужскому полу. Журналистка по просьбе подписчицы в своём Telegram-канале перечислила качества, которые, по её мнению, «делают из мужчины мудака». Список получился внушительный. И есть ощущение, что это его сокращённая версия.
Итак, грубым словом на букву «м» Алёна называет безответственных, неорганизованных, ненадёжных, неряшливых мужчин с лишним весом и нездоровым образом жизни. Также в бан отправляются злые, жадные, трусливые, пассивные, ленивые, вялые и медлительные.
«А если он взрослый и претендует на меня, но у него нет карьеры и базового минимума — личной недвижимости, хорошего автомобиля, возможности обеспечить себе перелёты, которые могу себе позволить я, уровень жизни, который могу себе позволить я, — пошёл н*** и вписка в графу "глупенький мудак"», — заявила Водонаева.
«Только не забываем, девочки, сами таким спискам соответствовать», «Отличная фраза и мотивация на нормального мужика», «Все правильно, подобное к подобному, по-другому не работает», «С чего и зачем тебе такие требования? Ты сама многому не соответствуешь. Нет таких мужиков по твоим требованиям», «Сразу вспомнилась фраза: "Я знаю себе цену, но когда влюблюсь, скидка 99%», «Мужчины, не кипятитесь, есть уйма мужиков, которые полностью подходят под описание идеала Алёны, но при этом никогда не будут на саму Алёну претендовать. Ну, она же с этим как-то живёт. И неплохо живёт», — горячо спорят в комментариях подписчики и подписчицы.