Инстасамка предложила регулировать деятельность детей-блогеров

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) призвала разработать законопроект, который бы регулировал деятельность детей-блогеров. Об этом она заявила на подкасте «Это медиафутбол, бро», выпуск которого доступен на YouTube.

Зотеева призналась, что ее волнует то, сколько современные дети-блогеры проводят времени перед камерой. С недавних пор Инстасамка стала изучать каналы с их участием.

«Это проблема такая невидимая, но такая серьезная. Этот вопрос нужно регулировать на уровне выше, чем мой Telegram-канал. Я поспособствую этому процессу. Буду выходить на связь с депутатами», — сказала она.

Зотеева подчеркнула, что участие в съемках для соцсетей с ранних лет идет на пользу здоровью подрастающего поколения, в том числе и психике несовершеннолетних. Сейчас она ищет человека, который бы помог ей продвинуть ее инициативу на законотворческий уровень.